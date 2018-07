Corpos e órgãos reais mostram como organismo humano funciona

Aproveite o tempo livre e vá conferir “Corpos – A Exposição”, na Oca do Parque do Ibirapuera. A mostra, que já foi vista por 15 milhões de pessoas nos EUA e Europa está no Brasil e exibe até o dia 08 de agosto um acervo de 20 corpos e 250 órgãos reais que demonstram como o organismo funciona de dentro para fora.

Em 2007, outra versão da exposição (“Corpo Humano – Real e Fascinante) com corpos reais esteve na capital paulista e atraiu cerca de 250 mil visitantes. Na versão 2010, entretanto, os corpos expostos demonstram movimentos como os observados em jogadores de futebol, tênis ou maratonistas. Além disso, o processo de dissecação utilizado – polimerização, ou preservação polímera – é um pouco mais avançado. O resultado é um realismo ainda maior.

“Nesse processo, o tecido humano é permanentemente preservado usando silicone emborrachado líquido, que é tratado e endurecido”, explicou Roy Glover, diretor médico responsável pelos objetos da mostra. “O resultado final é uma amostra preservada em nível celular, demonstrando com perfeição a complexidade de ossos do corpo, músculos, nervos, vasos sanguíneos e órgãos”.

Bizarro ou educativo?

Educativo, afirmam os organizadores da mostra, já que os corpos conseguem mostrar ao público como maus hábitos ou doenças podem interferir no funcionamento dos órgãos. A exposição, dividida em nove setores para representar cada sistema do organismo humano, apresenta materiais que antes estavam disponíveis apenas aos profissionais de medicina.

Além de entender como funcionam sistemas musculares, respiratórios, nervosos, digestivos, urinários, reprodutores e circulatórios, o visitante poderá contemplar os novos avanços no desenvolvimento de próteses e equipamentos utilizados durante cirurgias.

Corpos-A Exposição

Local: OCA – Parque Ibirapuera (Portão 3). Avenida Pedro Álvares Cabral s/nº

Período: de 21 de maio a 8 de agosto de 2010

Horários: de segunda à sexta das 10 às 20h (acesso à exposição até às 19h). Sábados, domingos e feriados das 9h às 20h (acesso à exposição até às 19h)

Recomendação etária: Livre (menores de 12 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis)

Preço: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada). De 0 a 2 anos grátis (meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário)

Site oficial: www.corpos-sp.com.br/redes