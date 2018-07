Cercando o câncer: melanoma pode ser retardado pela "adição" de gene

Uma nova pesquisa da Universidade Queen, no Canadá, mostrou que o crescimento do melanoma, uma das formas mais agressivas de câncer de pele, pode ser retardado quando um gene pouco conhecido chamado microRNA 193b é adicionado.

Victor Tron, chefe de patologia e medicina molecular, focou as atenções no microRNA 193b quando ele descobriu que este era deficiente em tumores de melanoma e porque há poucos estudos sobre o gene. O microRNA 193b foi apenas conhecido há dez anos.

“Nosso experimento foi tal qual uma expedição de pesca no começo”, diz Tron. “Pensávamos que o 193b poderia ser importante, mas o fato é que nós tivemos uma grande surpresa – o melanoma realmente abrandou quando nós adicionamos o 193b -, algo realmente surpreendente”.

Nos experimentos, o aumento dos níveis de miR-193b fez diminuir os índices de uma proteína conhecida como ciclina D1 – retardando o crescimento das células de melanoma. As experiências em laboratório com amostras de tecidos demonstra que miR-193b desempenha um papel no processo do melanoma.

Embora mais estudos sejam necessários para determinar até que níveis de microRNA poderiam subir para atuar contra o tumor, o trabalho é promissor já que mostra um novo caminho em busca do desenvolvimento de drogas mais potentes contra o um câncer altamente letal.

