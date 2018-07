Deficiência de cálcio na infância pode induzir obesidade na maturidade

Cálcio fortalece os ossos. E também controla a gordura do seu corpo. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade do Estado da Carolina do Norte, nos EUA, a falta deste elemento no corpo em bebês e crianças poderia desencadear tanto problemas ósseos no futuro como a obesidade.

Experiências com porcos mostram que déficit de cálcio pode fazer com que células-tronco que deveriam se tornar células do osso sejam reprogramadas para se tornar células de gordura. Significa que, mais para frente, um indivíduo irá possuir ossos com mais gordura e menos mineral. Mais chances de ficar obeso e desenvolver osteoporose.

Agora, os pesquisadores esperam os animais chegarem à maturidade para ver se as alterações persistem. Porcos e humanos são similares em termos de crescimento ósseo e nutrição, por este motivo a pesquisa está sendo realizada desta maneira. Como poucos outros animais, eles também têm problemas como osteoporose.

Além de descobrirem que as células-tronco se transformam em células de gordura, os pesquisadores também observaram que exames de sangue não eram capazes de identificar a deficiência de cálcio no organismo pela associação com a forma hormonal de vitamina D – que regula a quantidade do elemento no sangue de crianças mais velhas e adultos. Isso sugere que a regulação em recém-nascidos pode não depender da vitamina D.

Veja também:

– Dieta sem exercício desperta mecanismo de compensação

– Drogas para emagrecer não fornecem resultados duradouros em obesos

– Quer emagrecer? Exclua o xarope de milho rico em frutose da sua dieta

– Obesos podem apresentar índices mais baixos de testosterona

– Parcela significativa de obesos mórbidos não tem um pedaço do DNA