Descoberto monumento a menos de um quilômetro de Stonehenge

Uma equipe de arqueologia liderada pela Universidade de Birminghan, no Reino Unido, e do Instituto Ludwig Boltzmann, na Áustria, descobriu um grande monumento cerimonial a menos de um quilômetro de distância do mundialmente conhecido monumento de Stonehenge. A novidade pede que a história daquela região seja reescrita.

A descoberta foi feita apenas duas semanas do início de um programa de “reconstrução virtual” de Stonehendge, que visa usar as mais recentes técnicas de geofísica para recriar ícones visuais do monumento e de seu entorno.

Os pesquisadores acreditam que o achado seja contemporâneo de Stonehenge. É composto por estruturas de madeira dispostas de forma circular. São 24 pedaços de madeira com cerca de 70 centímetros de diâmetro formando um círculo de 25 metros de diâmetro.

“Esta descoberta é de grande importância para nossa compreensão da paisagem de Stonehenge no terceiro milênio a. C”, ressalta Paul Garwood, arqueólogo da Universidade de Birmingham. “A sua localização, a uma curta distância de Stonhenge, e o fato de que ambos os monumentos foram intervisíveis, levanta questões interessantes sobre a complexa paisagem sagrada”.

