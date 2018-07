Proteínas podem ajudar em teste de urina para detecção de câncer nos rins

Pesquisadores da Washington University em St. Louis, nos EUA, identificaram duas proteínas que são expelidas pela urina em pessoas com câncer nos rins. A descoberta pode levar a um exame preciso e um diagnóstico precoce da doença.

O estudo é o primeiro a mostrar que certas proteínas podem alertar para a presença de pelo menos 90% dos cânceres de rins. Atualmente não há nenhum teste de diagnóstico para o problema. Cerca de 80% dos tumores são descobertos sem querer, durante um ultrassom ou outro exame requerido por queixas de dores abdominais.

“O câncer dos rins é um silencioso e frequentemente fala tipo de câncer”, ressalta o líder do trabalho Evan D. Kharasch. “Mais de 80% dos pacientes morre após dois anos do diagnóstico, e mais de 95% morrem em cinco anos porque ao ser diagnosticado, já está espalhado pelo rim. Se for detectado precocemente, entretanto, o câncer pode ter cura em grande parte dos casos”.

As proteínas aquaporin-1 (AQP1) e adipophilin (ADFP) não estão presentes em altos níveis na urina de pessoas saudáveis. “Acreditamos que da mesma maneira que usamos mamografia para o câncer de mama e teste de sangue para o câncer de próstata, poderemos ter a oportunidade de detectar essas proteínas pela urina, como uma maneira de identificar a presença do câncer de rim”, diz Kharasch.

Agora, os pesquisadores precisam verificar se os níveis dessas proteínas encontradas na urina de pessoas doentes é proporcional ao tamanho do tumor, e se o exame conseguiria identificar o problema em estágios muito iniciais.

Veja também:

– Médicos podem prever melhor os efeitos do AVC com nova técnica

– Teste de genoma oferece diagnóstico bem mais preciso do autismo

– Fiocruz desenvolve kit para diagnóstico rápido da tuberculose

– Novo teste promete diagnóstico precoce e preciso do Alzheimer

– Exame de urina indica problemas renais em pacientes com lúpus