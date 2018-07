Engenharia genética cria bactéria fotossintética que produz açúcar

Pesquisadores do Instituto Wiss, da Universidade de Harvard, nos EUA, conseguiram criar uma bactéria fotossintética que produz açúcar e ácido láctico. A novidade pode levar ao desenvolvimento de novos métodos “verdes” para a produção de produtos químicos.

O método usa a própria fotossíntese – processo pelo qual alguns seres vivos se desenvolvem usando apenas CO2 e luz solar – para produzir compostos que são necessários ao homem. “O que estamos fazendo é usar a engenharia genética para fazer organismos agirem da forma que queremos, o que neste caso significa a produção de aditivos para alimentos”, explica Jeffrey Way, cientista do instituto.

A equipe conseguiu fazer com que uma bactéria fotossintética – geralmente autosuficiente demais para secretar açúcar, com um sistema de transporte de moléculas pouco elaborado – fosse transformada para liberar o que produz. Pela natureza, seus processos teriam apenas que mantê-la viva. Modificada, ela pode ser usada com o intuito de fornecer energia, capturando CO2 em excesso.

O açúcar é produzido principalmente a partir da cana-de-açúcar. Entretanto, ela cresce apenas em climas tropicais e subtropicais, exigindo que milhares de toneladas sejam enviadas para diferentes partes do planeta. O método pode as reduzir as emissões de dióxido de carbono associadas ao transporte do açúcar. Além disso, o método pode conduzir a uma maior disponibilidade de plástico biodegradável, já que reduz o custo do ácido láctico, um dos principais alicerces em sua produção.

