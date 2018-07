Pesquisadores encontram nova pista para doenças neurodegenerativas

Embora tenham impressões digitais genéticas diferentes, o Alzheimer, o mal de Parkinson e a doença de Huntington são caracterizados igualmente pela morte de células cerebrais. A causa para esta destruição no cérebro pode ser a mesma, de acordo com uma pesquisa realizada por pesquisadores do Instituto Sanford-Burnham, nos EUA: a transferência prematura de uma molécula de gás (conhecida como óxido nítrico) de uma proteína para outra.

“Nós e outros pesquisadores demonstramos que o óxido nítrico e moléculas relacionadas podem contribuir para a morte ou sobrevivência de células nervosas”, explica Stuart A. Lipton, autor sênior do estudo. “No entanto, as novas descobertas revelam que o óxido nítrico pode realmente saltar de uma proteína para outra em vias moleculares que levam ao suicídio celular”.

Tendo em vista esta via molecular para a causa da morte celular em doenças neurodegenerativas, a equipe acredita ser possível desenvolver novos testes de diagnóstico e medicamentos mais potentes contra o Alzheimer, Parkinson e doença de Huntington.

Jogo da batata quente

No estudo em questão, os pesquisadores descobriram que moléculas similares ao óxido nítrico são transferidas pelas caspases, proteínas que normalmente iniciam a morte celular, até a XIAP, uma proteína que normalmente inibe a morte celular. Ou seja: as caspases passam o óxido nítrico como uma brincadeira de “batata quente”. Um processo que ocorre por uma reação química conhecida como transnitrosilação.

Quando a XIAP está segurando o óxido nítrico, o resultado é um golpe duplo nas células do cérebro, já que elas são programadas para se autodestruírem de qualquer maneira (quando a XIAP tem óxido nítrico ou quando a caspase não tem). Assim, eventos de autodestruição nas células do cérebro ocorrem ao mesmo tempo. Em pacientes com as doenças neurodegenerativas, foi verificado que a XIAP contendo óxido nítrico é bem mais recorrente do que em cérebros de pacientes saudáveis.

A ideia dos pesquisadores agora é desenvolver medicamentos que previnam a transferência anormal e excessiva de óxido nítrico de uma proteína para outra, evitando assim lesões cerebrais e morte de células nervosas.

Veja também:

– Descoberta dá novas esperanças para pacientes com a doença de Huntington

– Receptor envolvido na comunicação de neurônios pode atuar contra doença de Huntington

– Proteína atua como mediadora da toxicidade no Alzheimer

– “Gene do envelhecimento” é associado ao mal de Alzheimer

– Por que quem estuda mais apresenta menos sintomas de demência?

– “Marca-passo do cérebro” pode ser criado em alguns anos

– Estimulação da medula espinhal pode aliviar sintomas do Parkinson

– Pesquisadores identificam novo mecanismo cerebral que pode estar associado ao Parkinson

Leia mais sobre: Alzheimer.