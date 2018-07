Pesquisadores estimam emissões de gases de efeito estufa no MT

Prever o desmatamento pode ser uma tarefa bastante complicada. Mas, em um artigo publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences, pesquisadores do Brown-Marine Biological Laboratory estimaram as emissões de dióxido de carbono, oxido nitroso e metano no Mato Grosso pela combinação de dados históricos de mais de um século. A equipe aponta possíveis cenários para o desmatamento e uso da terra no estado.

Os resultados mostram que um compromisso recente assumido pelo Governo do Mato Grosso para reduzir as taxas de desmatamento em 89% até 2020 seria uma forma eficaz de minimizar emissões futuras de gases de efeito estufa. “Nosso estudo mostra que não só o Mato Grosso pode talvez alcançar o objetivo, mas, se ficar com ele, temos uma estimativa de quanto seriam suas emissões de gases do efeito estufa”, explica Gillian Galford, responsável pela pesquisa.

Galford e seus colegas consideraram dois cenários para a mudança no uso da terra no Mato Grosso no futuro. No aspecto de mercado, mudanças no desmatamento e uso da terra ocorrem nas mesmas taxas rápidas associadas ao começo do século 21, quando mata nativa e pastos estavam sendo convertidos rapidamente para servir a propósitos agrícolas. Em termos de governança leva em conta o compromisso do estado para reduzir o desmatamento: uma estimativa de mais de duas vezes menos emissões de gases do efeito estufa até 2050

A emissão de gases de efeito estufa é uma grande preocupação na região amazônica. “Este é um dos lugares mais dinâmicos de mudança de cobertura de terra no planeta”, diz John Mustard, co-autor do estudo. “Como isso afeta as emissões de carbono agora e o que nos reserva no futuro?”. De acordo com a equipe, a resposta está na observação e modelação. As estratégias utilizadas neste estudo poderiam ser utilizadas, assim, em outras regiões tropicas para prever os resultados das mudanças no uso da terra.

