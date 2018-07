Equipe inicia pesquisa para testar se consumo de brócolis pode proteger contra artrite

Pesquisadores da Universidade de East Anglia, no Reino Unido, deram início a uma pesquisa que busca investigar os benefícios do brócolis no combate a osteoartrite. Um trabalho laboratorial inicial descobriu que um composto presente no alimento, chamado sulforafano, bloqueia as enzimas que causam a destruição articular na forma mais comum de artrite.

Não é de agora que o brócolis demonstra potencial para proteger o corpo de doenças. O seu consumo está também associado a um risco reduzido de uma pessoa desenvolver câncer. Entretanto, até agora nenhum cientista havia feito relação com a saúde das articulações.

O sulforafano é um composto bioativo encontrado em vegetais crucíferos, especialmente brócolis. Seu consumo leva a um elevado nível no sangue, mas os pesquisadores ainda não sabem dizer se o composto fica nas articulações em quantidade suficiente para ser eficaz contra doenças.

A osteoartrite é uma doença articular degenerativa que destrói progressivamente a cartilagem das articulações – principalmente nas mãos, pés, coluna, quadris e joelhos de pessoas idosas. Não há atualmente nenhum tratamento efetivo.

