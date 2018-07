Pesquisadores planejam ensaios clínicos com nova vacina contra o HIV

Uma equipe internacional de especialistas liderados pela Universidade Duke, nos EUA, estão dispostos a projetar e programar o primeiro teste de uma vacina contra o HIV em seres humanos. O time vai usar uma nova estratégia para combater o vírus baseada em sua extensa diversidade genética.

As vacinas tradicionais desenvolvidas contra o HIV são projetadas para estimular o sistema imunológico do organismo para que este reconheça naturalmente uma série de aminoácidos específicos existentes nas proteínas dos vírus. A nova abordagem, contudo, conhecida como “vacinas de mosaicos”, é composta por muitos tipos de sequencias sintéticas de proteínas que podem induzir o sistema imunológico a responder adequadamente aos diferentes cepas de vírus do HIV.

Estas vacinas já foram estudadas em animais, sendo bem-sucedidas na melhora da resposta imune. Agora, os estudos irão passar para uma nova fase da pesquisa, em que a segurança do método será testada em pessoas. Caso corra de forma positiva, o trabalho pode levar à tão sonhada vacina contra o vírus causador da Aids.

A equipe irá utilizar o vetor NYVAC vaccínia (derivado da vacina contra a varíola) e DNA contendo um conjunto de genes artificiais de HIV gerados por computador. O ensaio clínico de fase 1 deve começar no máximo em 2012.

“A diversidade do HIV é muito grande, e o projeto gene mosaico representa uma concepção de uma nova vacina para agir diretamente sobre a diversidade do HIV em ensaios clínicos humanos”, explica Bette Korber, cientista sênior do Los Alamos National Laboratory responsável pelo time que desenvolveu os genes mosaicos.