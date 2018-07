Especialista alerta: réplicas do terremoto na Turquia devem ocorrer

Bob Holdsworth, especialista em risco do departamento de Ciências da Terra da Durham University, na Inglaterra, afirma que réplicas do terremoto que abalou o leste da Turquia na madrugada de hoje devem ser observadas durante alguns dias. Para ele, o alerta deve ser dado porque muitas casas e construções ainda correm o risco de desabamento.

“Tremores secundários são observados em locais próximos ao local do terremoto principal, devido à liberação de tensões residuais na crosta terrestre”, afirma Holdsworth. Segundo o pesquisador, estas tensões normalmente diminuem de intensidade com o tempo de uma forma bastante previsível.

O epicentro do terremoto está próximo a uma interseção de duas principais zonas de falhas na Turquia, cujo histórico de atividades sísmicas é vasto. “Tectonicamente, a região se encontra no ponto de convergência de três grandes placas, com falhas dirigidas pelo norte, entre as placas arábicas e do mar da Eurásia, espremendo a península ocidental turca – a placa da Anatólia – no oeste com o Mar Mediterrâneo”, explica ele.

Em janeiro, após o terremoto que assolou o Haiti, pesquisadores do Karlshure Institute for Technology e do GFZ German Research Centre for Geosciences publicaram um artigo na Nature Geoscience evidenciando o alto risco de haver um terremoto na Turquia. Simulações em computadores mostraram que Istambul poderia ser atingida por uma série de abalos sísmicos na região.