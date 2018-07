Desvendado segredo de peixe que resiste a temperaturas negativas

Como peixes conseguem sobreviver nas águas geladas do Oceano Ártico? Melhor: como estes animais não congelam com as baixas temperaturas? De acordo com pesquisadores da RUHR-Universitat Bochum, na Alemanha, o segredo está em uma proteína anticongelamento no sangue, capaz de impedir as moléculas de águas circundantes de congelar – mantendo o entorno “fluído”.

É de se supor que a -1,8ºC o frio congele os peixes, uma vez que o ponto de congelamento destes bichinhos é de cerca de – 0,9ºC. A forma como eles permanecem em movimento a temperaturas tão baixas tem intrigado cientistas há muito tempo. Meio século atrás, as proteínas de proteção especial “anticongelamento” foram encontradas. Entretanto, faltava explicar como elas atuavam.

Os pesquisadores então usaram uma técnica especial, a espectroscopia de terahertz, para desvendar o mecanismo subjacente. Ao gravar o movimento coletivo de moléculas e água e proteínas, com a ajuda da radiação terahertz, a equipe foi capaz de mostrar que as moléculas de H20 normalmente executam uma dança na água líquida mais organizada na presença desta arma secreta. Isso impede que novas ligações sejam feitas.

“Pudemos ver que a proteína tem um efeito especial de longo alcance sobre as moléculas de água ao redor dele (peixe)”, diz Konrad Meister, co-autor do trabalho. “Este efeito que impede a cristalização do gelo é ainda mais pronunciada em temperaturas baixas do que em temperatura ambiente”, acrescenta Martina Havenith, responsável pela pesquisa.

