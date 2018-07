Estudo demonstra como a LIM quinase atua na metástase

Pesquisadores demonstraram que a LIM quinase (LIMK), um importante regulador da dinâmica do citoesqueleto de actina, desempenha um papel-chave na metástase. O estudo foi publicado hoje no Journal of Cell Biology.

Metástase é um estágio do câncer em que as células cancerosas provocam uma invasão do tecido circundante – espalhando-se posteriormente para outros órgãos e formando tumores secundários. A capacidade de invasão destas células metastáticas exige a reorganização do citoesqueleto de actina-miosina, controlado por uma sofisticada rede de sinais enviados por alguns componentes celulares.

Estudos anteriores já demonstraram que a LIMK facilita a invasão das células cancerosas ao atuar na regulação da actina. Pesquisadores do Reino Unido analisaram detalhadamente o papel da LIMK neste processo, demonstrando que ela é requerida para as células na parte da frente do tumor, abrindo o caminho para que células metastáticas possam sair e invadir outros tecidos. Trabalhando com câncer de mama e carcinoma de células escamosas, a equipe descobriu que a inibição da função da LIMK bloqueia a invasão das células tumorais, evitando que elas comecem a metástase.

Veja também:

– Crescei e multiplicai-vos: gatilho que comanda o início da divisão celular é desvendado

– Equipe descobre uma “tática do câncer” para se espalhar pelo corpo

– Interruptor de crescimento em plantas poderia parar metástase em humanos

– Vírus reprogramado pode encontrar, modificar ou destruir células do câncer

Leia mais sobre: câncer.