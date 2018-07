Capacidade de concentração melhora durante a adolescência

A capacidade de concentração é melhorada durante a adolescência, de acordo com uma pesquisa realizada pela University College London, no Reino Unido. A explicação estaria nas alterações do cérebro, já que esta fase da vida é marcada por profundas transformações no corpo.

Para o estudo, os pesquisadores analisaram adolescentes para testar a habilidade que eles tinham em controlar a atenção a um estímulo ou aos próprios pensamentos. A equipe descobriu que a capacidade que os jovens têm em alternar os próprios botões com as informações nas telas de um computador – bem como a capacidade de ignorar distrações na tela – melhoram com a idade.

O estudo também revelou que há diferenças entre estrutura e atividade do córtex pré-frontal (região envolvida no processo de decisão) entre adolescentes e adultos. “Nem sempre é fácil para os adolescentes prestarem atenção na aula, sem deixar sua mente vagar, ou ignorar as distrações de um irmão mais novo ao tentar resolver um problema de matemática”, diz Iroise Dumontheil, responsável pelo artigo publicado no Journal of Neuroscience.

“Nosso estudo oferece evidências de que partes do cérebro envolvidas no controle, de como vamos mudar a atenção aos nossos pensamentos e ao ambiente, bem como a velocidade com que fazemos isso, continuam a amadurecer durante a adolescência”, explica Sarah-Jayne Blakemore, responsável pela pesquisa.

