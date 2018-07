Exame simples para diagnosticar glaucoma poderia ser feito em casa

Um pesquisador da Universidade do Arizona, nos EUA, está desenvolvendo um método de diagnóstico do glaucoma simples e que pode ser realizado em casa. O procedimento dispensaria os exames mais complexos realizados em clínicas oftalmológicas que usam colírios específicos e sensores esterilizados. A pessoa precisaria apenas esfregar uma sonda na pálpebra para avaliar a saúde do olho.

“Você simplesmente fecha os olhos e esfrega as pálpebras, como casualmente você poderia esfregar o olho”, explica Eniko Enikov, professor de aeronáutica e engenharia mecânica da universidade. “O aparelho detecta a rigidez e, portanto, infere a pressão intraocular”.

Apesar de simples simples de usar, a tecnologia da sonda é complexa: envolve um sistema de sensores de microforça, especialmente concebidos como microchips, cujos procedimentos foram baseados em programação matemática em sua memória.

Além da triagem para o glaucoma, o dispositivo corrige alguns problemas com o procedimento atual, podendo ser usado para medir a drenagem do líquido intraocular. Como a pressão ocular varia durante o dia, muitas vezes o médico é incapaz de diagnosticar um problema. Isso pode facilitar a detecção precoce de algumas doenças.

