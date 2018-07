Exercícios físicos aumentam capacidade de concentração

Exercícios podem beneficiar estudantes, aumentando a capacidade de concentração em sala de aula. É o que mostra novo estudo realizado com mais de mil crianças pela Universidade de Leeds, no Reino Unido. De acordo com o trabalho, apenas 15 minutos de atividades físicas são capazes de melhores a performance de alunos em testes de cognição.

“Muitas pesquisas com idosos demonstraram que exercícios ajudam o cérebro a funcionar”, diz Mark Mon-Williams, professor de psicologia cognitiva na universidade. “Esse é o primeiro estudo a mostrar que exercícios podem ter efeitos similares em crianças”.

Os pesquisadores ainda não sabem como atividades físicas podem ajudar as crianças a terem uma concentração maior, e outras pesquisas precisam ser realizadas para determinar os mecanismos cerebrais envolvidos no processo. Entretanto, o trabalho já é capaz de mostrar que exercícios em escolas podem ajudar o rendimento acadêmico. “A pesquisa também coloca em questão o quanto o declínio frequente de atenção relatado em crianças nessa vida moderna resulta da falta de exercícios físicos”, ressalta Justin Williams, do setor de psiquiatria infantil da Universidade de Aberdeen, parceira neste estudo.

