Exoplaneta "frio" e similar a Júpiter é identificado pelo satélite CoRoT

Uma equipe de 60 astrônomos anunciou a descoberta de um exoplaneta similar a Júpiter captado pelo satélite CoRoT, da agência espacial francesa CNES. É o mais frio até agora a passar na frente de sua estrela, o que permite estudos detalhados a seu respeito. Os resultados foram publicados hoje na Nature.

O planeta, nomeado CorOt-9B, orbita uma estrela similar ao Sol na constelação Cauda da Serpente, a uma distância de 1500 anos-luz da Terra. A órbita, levemente excêntrica, é similar a que Mercúrio faz ao redor do Sol. Pelo fato de estar em frente a sua estrela hospedeira, permite que os pesquisadores meçam o seu raio.

“Trata-se do primeiro planeta em trânsito com uma temperatura razoavelmente moderada, entre -20 e +150ºC”, explica Hans Deeg, do Instituto de Astrofísica das Canárias (IAC) e autor do trabalho. “Isso é extremamente valioso, porque nos permite medir sua densidade, que reflete sua estrutura interna e sua composição”.

De acordo com os pesquisadores envolvidos na pesquisa, o exoplaneta CoRoT-9B oferece um grande potencial para estudos referentes às suas características físicas e atmosfera. Nas últimas décadas, as densidades podiam ser apenas medidas para planetas quentes que orbitam muito próximos a suas estrelas (de forma que suas evoluções são completamente dominadas pela enorme quantidade de radiação).

O CoRoT-98, no entanto, é muito mais frio e oferece uma situação clara e isolada, permitindo testes para as teorias de astrônomos a respeito da evolução de planetas gigantes. Tristan Guillot, do Observatório da Côte d´Azur, ressalta que o planeta é formado principalmente de hidrogênio e hélio, mas pode conter até 20 massas terrestres de gelo e rochas em alta pressão. É, assim, muito parecido com os planetas gigantes do Sistema Solar, Júpiter e Saturno. Sua densidade medida é compatível com a teoricamente esperada.

Os trânsitos de CoRoT-9b foram identificados pelo satélite CoRoT depois de um período de observação contínua de 150 dias no verão de 2008. A equipe de astrônomos usou ainda diversos equipamentos em terra, incluindo o telescópio IAC-80 em Tenerife e o espectógrafo no telescópio ESO de 3.6 m no Chile, para confirmar que o CoRoT-9b era – de fato – um planeta, medindo sua massa.

