Esteroide encontrado no extrato de romã aumenta contrações uterinas

Que romã dá sorte, todo mundo já sabe. A novidade é que o extrato de sua semente também tem o poder de estimular as contrações do útero, podendo ser usada futuramente para auxiliar o trabalho de parto – de uma forma bem natural.

Uma equipe formada por pesquisadores da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e da Universidade de Tecnologia da Tailândia identificou que o extrato da semente de romã possui um índice elevado do esteroide beta-sitosterol (conhecido pela capacidade de inibir a absorção do colesterol pelo intestino).

O suco de romã é bastante conhecido por suas propriedades medicinais, tanto de abaixar o colesterol e a pressão arterial, como também proteger contra o câncer. Mas, até então, ninguém sabia que o seu consumo poderia de alguma maneira atuar no útero. Os resultados da atual pesquisa mostram que a substância tem efeitos também no músculo uterino.

Atualmente, a maioria das mulheres com contrações fracas em trabalho de parto são medicadas com oxitocina – um hormônio que ajuda em apenas metade dos casos, favorecendo o procedimento cirúrgico para a retirada do bebê.

Segundo os pesquisadores, ao aplicar o esteroide em amostras de tecidos de animais, as células do músculo passaram a ter maior atividade. A explicação estaria no aumento de cálcio, necessário para fazer o músculo contrair, mas que geralmente é afetado por hormônios, impulsos nervosos e uso de medicamentos.

Agora, falta aos cientistas descobrir como o esteroide pode aumentar o nível de cálcio. De qualquer maneira, a nova descoberta já é um avanço para entender como melhorar a atuação do útero da mulher em um trabalho de parto.