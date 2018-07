Fazer exercícios antes de consumir gordura reduz lipídos no sangue

Para quem já tem o churrasco marcado, fica a dica: fazer um pouco de exercício antes de consumir uma refeição rica em gorduras pode ser muito bom. De acordo com um estudo da Universidade de Guelph, no Canadá, exercitar-se um dia antes de comer alimentos pode reduzir os níveis de lipídios no sangue em até 30%.

“Lipídios no sangue normalmente sobem e ficam elevados por horas após a ingestão de uma refeição rica em gordura, que é um fator de risco para doenças cardiovasculares”, diz Lindsay Robinson, do Departamento de Saúde e Ciências Nutricionais da universidade. “Descobrimos que fazer algo tão simples como caminhar pode ajudar a prevenir estes picos”.

Para o estudo, a equipe selecionou homens entre 40 e 70 anos de idade que apresentam altos níveis de lipídios e alto risco para doenças cardiovasculares. Um grupo permaneceu sedentário antes de consumir uma bebida gordurosa especialmente criada para o experimento, enquanto outro realizou uma hora de esteira. Testes foram realizados para medir os níveis de lipídios no sangue e tecido da gordura abdominal dos participantes.

De acordo com os pesquisadores, os resultados mostram que o exercício moderado neutralizou os efeitos negativos da bebida rica em gordura. “Muitas pessoas tomam medicamentos para baixas os seus níveis de lipídios, e estes medicamentos são muito eficazes”, ressalta Marcos Dekker, que participou do trabalho. “Mas nós mostramos que qualquer tipo de exercício, até mesmo passear com o cachorro, também pode funcionar”.

