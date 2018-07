Estação Ciência apresenta "O monocórdio de Pitágoras"

Dica para o fim de semana: às 16h do domingo, dia 13 de junho, a Estação Ciência apresenta a peça “O monocórdio de Pitágoras”. O espetáculo é uma comemoração aos dez anos do Núcleo de Artes Cênicas da Estação Ciência, colocando em cena a interação entre música e a matemática.

A peça tem como ponto de partida as experiências do filósofo e matemático grego Pitágora de Samos, com as divisões da corda do monocórdio, instrumento musical construído por ele com finalidades científicas.

O texto é contado em narrativa de cordel pelo personagem Severino, um violeiro apaixonado pela história e experiências de Pitágoras, e que faz questão de apresentá-las a todos. Para isso, conta com a sua viola, Pafúncia, com quem vive discutindo e trocando idéias. No palco, fica também o laboratório de Pitágoras com seus instrumentos musicais e científicos: o monocórdio, os vasos com água, as trombetas e o marimbau, o monocórdio brasileiro. Severino explica e exemplifica de modo didático e cênico todas as experiências realizadas com estes instrumentos e leva o público a reconstruir o raciocínio realizado por Pitágoras.

Escrita e interpretada por Pedro Paulo Salles especialmente para o Núcleo de Artes Cênicas da Estação, a peça tem direção de Cauê Matos e cenografia de Monica Nassif, numa realização da Cia. Fábula da Fíbula da Cooperativa Paulista de Teatro. A indicação é livre e a entrada é gratuita.

Informações

O que: O monocórdio de Pitágoras

Quando: dia 13 de junho, às 16h

Quanto: entrada franca

Onde: Teatro Ernst W. Hamburger, Estação Ciência (Rua Guaicurus, 1394, Lapa, São Paulo)

Mais informações: (11) 36737022 – teatrec@ciencia.usp.br