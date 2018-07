Fiocruz desenvolve kit para diagnóstico rápido da tuberculose

Um kit de diagnóstico molecular da tuberculose está sendo desenvolvido pela Fiocruz de Pernambuco para facilitar a detecção da doença em crianças e pacientes HIV positivos. Nos próximos anos será possível confirmar a doença rapidamente através do sangue ou urina.

Se a fase de validação mantiver os resultados promissores, a ferramenta poderá ser adotada pelo Ministério da Saúde como um auxiliar na confirmação da doença, principalmente nesses dois grupos (eles apresentam poucos bacilos da tuberculose – Mycobacterium tuberculosis – no organismo, dificultando o diagnóstico).

O kit utiliza uma tecnologia molecular chamada Nested PCR em tubo único, que é mais sensível e específica para detecção da presença ou ausência do bacilo no organismo do que a baciloscopia e a cultura de secreção, exames convencionais usados pelos médicos para diagnóstico, além do raio-x do tórax, teste de Mantoux e dos sintomas relacionados pelo paciente. Além de ajudar no diagnóstico da TB, o kit também servirá para acompanhar a resposta do paciente ao tratamento com a medicação.