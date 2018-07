Força mecânica pode determinar diferenciação das células-troncos

O que faz uma célula-tronco se tornar uma célula especializada de algum órgão do corpo? De acordo com pesquisadores da Universidade de Michigan, nos EUA, é possível fazer algumas previsões sobre como será a diferenciação, sabendo que tipo de tecido irá ser formado pela tração. Isso é importante para o desenvolvimento de terapias regenerativas baseadas em células-tronco.

“Nós mostramos pela primeira vez que podemos prever a diferenciação de células estaminais logo no primeiro dia”, diz Jianping Fu, biomédico e primeiro autor do artigo publicado na Nature Methods. “Normalmente, demora semanas ou talvez um pouco mais para saber como a célula-tronco vai se diferenciar. Nosso trabalho pode acelerar este processo demorado, e poderia ter importantes aplicações na seleção de drogas e na medicina regenerativa”.

A equipe examinou a mecânica das células-tronco: leves forças que elas exercem sobre os materiais anexados. Os pesquisadores conseguiram demonstrar que a rigidez do material em que as células-tronco são cultivadas em laboratório pode ajudar a determinar o tipo de células em que se transformarão.

Os pesquisadores produziram um novo tipo de células estaminais da matriz, ou andaimes, cuja rigidez pode ser ajustada sem alteração da composição química. Estas estruturas se assemelham a um tapete ultrafino de microposts, projeções feitas de polímero polidimetilsiloxano elástico. A altura poderia determinar a rigidez.

Para o estudo, foram utilizadas células-tronco mesenquimais – encontradas na medula óssea e tecidos conjuntivos como a gordura do corpo. Dependendo da rigidez da estrutura, poderiam se transformar em osso ou gordura. Sabendo que isso ocorria, a equipe passou a investigar com microscopia de fluorescência as forças de tração celular envolvidas no processo.

“Nosso estudo mostra que, se as células-tronco determinam a diferenciação em um tipo de célula, as suas forças de tração podem ser muito maiores do que as que não se diferenciam, ou das que se diferenciam em outros tipos de célula”, explica Fu. “Provamos que podemos usar a evolução da força de tração como os primeiros passos da diferenciação de células-tronco.

