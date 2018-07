Células do fígado são criadas a partir de células-tronco da pele

Células do fígado foram criadas a partir de células-tronco da pele por pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. É a primeira vez que uma equipe consegue demonstrar que células-tronco podem ser usadas para remodelar uma vasta gama de doenças hereditárias e, especialmente, doenças hepáticas.

Tamir Rashid, autor do estudo, afirma que o trabalho aumenta a possibilidade de novos medicamentos e de abordagens baseadas em células terapêuticas para tratar pacientes que hoje esperam doações de fígado.

Os resultados, publicados no The Journal of Clinical Investigation, são uma avanço, principalmente porque células hepáticas (ou hepatócitos) não podem ser cultivadas em laboratório, sendo o estudo de doenças do fígado algo muito difícil. Ao replicar células do órgão, os pesquisadores podem não apenas investigar o que ocorre em uma célula doente, como também testar a eficácia de novas terapias.

“O desenvolvimento de linhagens de células do fígado específicas do paciente a partir de células-tronco é um avanço significativo na batalha contra as doenças hepáticas”, diz Mark Thursz, especialista em doenças do fígado e professor de hepatologia no Imperial College (que não participou do estudo). “Esta tecnologia promete, em curto prazo, fornecer novas ferramentas para explorar a biologia de doenças do fígado, e, em longo prazo, ser uma fonte potencial de células do fígado para pacientes com insuficiência hepática”.

