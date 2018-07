Greenpeace elege as empresas de eletrônicos mais verdes do planeta

O Greenpeace divulgou, em janeiro deste ano, o ranking das empresas “mais verdes” do planeta. Os três primeiros lugares da lista ficaram com a Nokia – escolhida a “mais verde” entre as avaliadas, atingindo o conceito mais alto da lista (7.3), em uma escala de 1 a 10 -, seguida da Sony Ericsson – com 6.9 – e a Toshiba, com 5.3.

Entre as três “menos verdes” temos a Lenovo (2.5), a Microsoft (2.4) e a Nintendo (1.4).

A eleição é atualizada mensalmente.

Veja a lista completa, da melhor para a pior empresa:

Nokia (7.3)

Sony Ericsson (6,9)

Toshiba (53)

Philips (5.3)

Apple (5.1)

LG Electronics (5.1)

Sony (5.1)

Motorola (5.1)

Samsung (5.1)

Panasonic (4.9)

HP (4.7)

Acer (4.5)

Sharp (4.5)

Dell (3.9)

Fujitsu (3.5)

Lenovo (2.5)

Microsof (2.4)

Nintendo (1.4)

O Greenpeace criou o ranking em 2006, levando em consideração quais são as mais preocupadas com a agressão de seus produtos ao planeta. A lista é formada por 18 grandes empresas.

Saiba mais detalhes no site do Greenpeace

Em janeiro, os três primeiros lugares da lista ficaram com a Nokia – escolhida a “mais verde” entre as avaliadas, atingindo o conceito mais alto da lista (7.3), em uma escala de 1 a 10 -, seguida da Sony Ericsson – com 6.9 – e a Toshiba, com 5.3. Entre as três “menos verdes” temos a Lenovo (2.5), a Microsoft (2.4) e a Nintendo (1.4).

A eleição é atualizada mensalmente.

Veja a lista completa, da melhor para a pior empresa:

Nokia (7.3)

Sony Ericsson (6,9)

Toshiba (53)

Philips (5.3)

Apple (5.1)

LG Electronics (5.1)

Sony (5.1)

Motorola (5.1)

Samsung (5.1)

Panasonic (4.9)

HP (4.7)

Acer (4.5)

Sharp (4.5)

Dell (3.9)

Fujitsu (3.5)

Lenovo (2.5)

Microsof (2.4)

Nintendo (1.4)

Dica do @sustentamania. Saiba mais detalhes no site do Greenpeace.

Veja também:

– Árvores estão crescendo em resposta a mudanças climáticas

– Aquecimento global afetava povoados antes da Revolução Industrial

– Campanha contra aquecimento global ganha novos garotos-propaganda

– Mudanças climáticas podem não ter relação com o homem