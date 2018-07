Tamanho dos dedos podem indicar risco para câncer de próstata

Homens com dedos indicadores longos têm menor risco de desenvolver câncer de próstata. A curiosa afirmação parte de um estudo liderado pela Universidade de Warwick e do Instituto de Pesquisa em Câncer do Reino Unido (ICR). De acordo com os pesquisadores, indivíduos com dedos indicadores maiores que os anelares são um terço menos propensos a ter a doença.

“Nossos resultados mostram que o comprimento do dedo poderia ser usado como um teste simples para determinar o risco de câncer de próstata, especialmente em homens com idade inferior a 60 anos”, diz o autor sênior do relatório Ros Eeles, membro do ICR e do The Royal Marsden NHS Foundation Trust. “Esta emocionante descoberta significa que o padrão do dedo pode potencialmente ser usado para selecionar os homens em situação de riso para o rastreio, talvez em combinação com outros fatores como história familiar ou testes genéticos”.

O trabalho envolvendo mais de 1.500 pacientes com câncer de próstata e 3 mil indivíduos saudáveis levou 15 anos para ser concluído. O padrão mais comum de dedo, observado em mais de metade dos indivíduos estudados, foi de dedos indicadores menores do que os dedos anelares. O grupo com dedos indicadores maiores que os dedos anelares tinham 33% menos chance de desenvolver a doença. A redução era ainda maior em homens com mais de 60 anos – passando para 87%.

O comprimento dos dedos é definido antes do nascimento e acredita-se que isso possa ter relação com os níveis de hormônios sexuais ao qual o bebê é exposto no útero (já que os genes HOXA e HOXD controlam tanto o desenvolvimento de órgão sexuais masculinos como o comprimento dos dedos). Menos testosterona induz a um dedo indicador mais longo, o que significaria que um feto exposto a níveis mais baixos do hormônio teriam, na maturidade, menos chance de desenvolver o câncer de próstata.

Size of the fingers may indicate risk for prostate cancer

may be related to levels of sex hormones to which the baby is