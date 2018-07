Oxitocina pode indicar sucesso de relacionamento entre saguis

Nem só nos seres humanos que a oxitocina parece indicar os níveis da paixão: o relacionamento duradouro entre macacos também tem correspondência com o hormônio. Um estudo realizado pela Universidade de Wiscosin-Madison, nos EUA, avaliou 14 pares de sagui-cabeça-de-algodão, mostrando que se um membro do par tem altos índices do hormônio do amor, o outro também tem.

Em parceiros com níveis elevados de oxitocina, os pesquisadores observaram mais atos de carinho, melhor higiene e sexo, ao passo que animais com índices mais baixos gastavam menos tempo nestas atividades. Embora o hormônio tenha sido originalmente pesquisado em seu papel no parto – ao ajudar o laço mãe e filho -, a oxitocina tem sido hoje associada principalmente a sentimentos amorosos.

“Somente nos últimos 20 anos começamos a pensar mais amplamente sobre a função social da oxitocina em formar e manter relacionamentos de longo prazo”, diz Charles Snowdon, professor de psicologia. “Um spray nasal de oxitocina faz pessoas ficarem mais abertas a estranhos. A oxitocina eleva após o orgasmo, massagem e carícia. Tudo isso sugere que ela tenha algum papel no estabelecimento de laços fortes entre esses saguis, que são socialmente monogâmicos”.

Para chegar aos resultados, a equipe analisou amostras de urina para avaliar os níveis de oxitocina e observou o comportamento dos animais três vezes por semana durante três meses. Os pesquisadores notaram que macacos com altos níveis de hormônio também têm a capacidade de acalmar os parceiros quando estes se perturbam, por meio de carícias e sexo.

Em estudos anteriores com seres humanos, a presença elevada de oxitocina fez com que homens estivessem mais propensos a iniciar carícias, e mulheres mais tendência a iniciarem o sexo. “Aqui nós temos um modelo de primata não-humano que tem de resolver os mesmos problemas que a gente: para ficar juntos e manter um relacionamento monogâmico, criar filhos, a oxitocina pode ser um mecanismo que eles usam para manter o relacionamento”.

