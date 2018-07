Identificado primeiro dinossauro com chifres da Coreia do Sul

Os cientistas da Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão analisaram evidências de um fóssil encontrado na Coreia do Sul e descreveram como sendo de um novo dinossauro com chifres. O gênero recém-identificado, Koreaceratops hwaseongensis, viveu cerca de 103 milhões de anos atrás, durante os primórdios do período Cretáceo.

O espécime é o primeiro dinossauro ceratópsio da Península da Coreia. O esqueleto parcial inclui uma parcela significativa da espinha dorsal do animal, osso do quadril, membros posteriores parciais e uma cauda quase completa. Os resultados da análise da amostra foram publicados na revista Naturwissenchaften recentemente.

O fóssil foi descoberto em 2008 em um bloco de rocha ao longo do reservatório de Tando Basin. É um dos primeiros dinossauros articulados conhecidos da Coréia.Com aproximadamente 5 a 6 metros de comprimento e pesando entre 60 e 100 quilos, o animal era relativamente pequeno em comparação com os parentes geologicamente jovens, gigantes como os Triceratopos encontrados na América do Norte.

Segundo Michael J. Ryan, curador do Museu de História Natural de Cleveland nos EUA e coautor da pesquisa, a região não é típica para se encontrar fósseis de dinossauros, apesar de ovos e pegadas serem encontrados comumente. Acrescenta que a espécie é significante por preencher um período perdido de 20 milhões de anos no registro fóssil, entre a origem destes dinossauros na Ásia e seu primeiro aparecimento na América do Norte.

O Koreaceratops tinha um rosto como o de um papagaio, com um bico na frente da sua mandíbula, indicando que ele foi um herbívoro. As garras em suas patas sugerem que era bípede e se movia a uma velocidade bastante rápida. Tinha uma única cauda em forma de leque formada pela espinha neural longa, o que sugere ter sido ele um bom nadador e passado parte de seu tempo em busca de alimentos aquáticos.

