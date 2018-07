Imagem de galáxia mostra como Via Láctea seria observada ao longe

Astrônomos do Observatório Espacial Europeu (ESO) conseguiram obter uma bela imagem da galáxia em espiral NGC 6744, situada a cerca de 30 milhões de anos-luz de distância da constelação austral de Pavo. Com a ajuda do instrumento Wide Field Imager, montado no telescópio MPG/ESO, de 2,2 metros, os pesquisadores têm em mãos o que seria um cartão-postal de uma galáxia muito semelhante à nossa.

A imagem mostra a NGC 6744 praticamente de “frente”: é possível observar a estrutura da galáxia como se o observar voasse sobre ela. Braços em espiral estão entrelaçados em volta de um núcleo denso e alongado e um disco de poeira. Há também uma galáxia companheira distorcida – a NGC 6744A – que aparece como uma mancha difusa por baixo e à direita da principal, que lembra claramente uma das vizinhas das Nuvens de Magalhães, na Via Láctea.

A diferença entre a NGC 6744 e a Via Láctea é o tamanho. Enquanto a nossa galáxia mede aproximadamente 100 mil anos-luz de um lado a outro, a galáxia observada estende-se até quase o dobro deste tamanho. Contudo, a NGC 6744 pode dar uma ideia de como um observador distante veria a nossa casa galáctica.

Este objeto é uma das maiores e mais próximas galáxias espirais. Embora tenha o brilho de aproximadamente 60 milhões de sóis, a sua luz se espalha ao longo de uma grande área do céu – cerca de dois terços da largura de uma lua cheia -, fazendo com que a galáxia observada através de um pequeno telescópio apareça como um centro brilhante rodeado por uma difusa neblina. Mesmo assim, é um dos objetos mais bonitos do céu austral, identificado pelos astrônomos amadores como uma forma oval em contraste ao pano de fundo rico em estrelas.

