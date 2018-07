Imensa cratera identificada no Mar do Timor dá pistas sobre gelo na Antártida

Cientistas da Universidade Nacional Australiana identificaram uma cratera de pelo menos 50 quilômetros de diâmetro abaixo do Mar do Timor – uma extensão do oceano entre a ilha de Timor e Austrália -, criado por um asteroide gigante que colidiu com a Terra há pelo menos 35 milhões de anos. O resultado do trabalho pode dar pistas sobre a queda global de temperatura anterior à formação das camadas de gelo na Antártida.

Levantamentos sísmicos em áreas da Plataforma Ashmore dão apenas uma ideia do tamanho mínimo do impacto ocasionado pela colisão. Entretanto, o tamanho do asteroide pode ter sido bem maior.

“A identificação das características microestruturais e químicas de perfuração em fragmentos extraídos do furo no Monte Ashmore revelaram a evidência de um impacto significativo”, diz Andrew Glikson, especialista no estudo de impactos extraterrestes no Instituto de Ciências Planetárias da Escola de Arqueologia e Antropologia da ANU.

O asteroide colidiu com o nosso planeta em um período marcado por intensos bombardeiros na Terra, que devem ter ocasionado a queda de temperatura global.

“O impacto do aglomerado atingiu a Terra aproximadamente 1 milhão de anos antes da Passagem de Drake, que separa o oceano da Antártida e a América do Sul”, explica o pesquisador. “A abertura da passagem de Drake permitiu a circulação contínua do oceano em volta da Antártida, isolando o continente Antártico e permitindo o surgimento da cobertura de gelo de grande porte, que atua como um ‘termostato’ para o clima da Terra”.

