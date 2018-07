Fundação Conrado Wessel recebe indicações para Prêmio FCW

A Fundação Conrado Wessel (FCW) já está recebendo indicações de profissionais que tiveram seus trabalhos em destaque ao longo do ano, para o Prêmio FCW de Ciência e Cultura 2009. Foram convidadas 154 instituições de ensino e pesquisa de todo o País. O material pode ser remetido até 05 de março de 2010, conforme o regulamento disponível no site da fundação ( www.fcw.org.br ).

O Prêmio FCW de Ciência e Cultura constitui uma das maiores premiações brasileiras, totalizando mais de R$ 1 milhão. O homenageado de cada categoria (Medicina, Ciência Geral, Ciência Aplicada e Literatura) será escolhido por comissão julgadora composta por importantes especialistas em suas áreas de atuação. O homenageado em cada categoria receberá R$ 200 mil, além de um troféu.

Ao longo dos anos, o Prêmio FCW de Ciência e Cultura reuniu, uma coleção de grandes nomes na sua galeria de homenageados. Na área de Medicina, já foram premiados Fúlvio Pileggi, Ricardo Renzo Brentani, Adib Jatene, Maria Inês Schmidt, César Gomes Victora, e Ivo Pitanguy.

Em Ciência, as premiações já foram feitas a Leopoldo de Meis, Ernesto Paterniani, Sérgio Mascarenhas de Oliveira, Wanderley de Souza, Carlos Henrique de Brito Cruz e Isaias Raw, Magno Antonio Patto Ramalho, Luiz Carlos Fazuoli, Jairo Vidal Vieira, Instituto Agronômico de Campinas, Carlos Afonso Nobre, Aziz Ab’Saber, Philip Martin Fearnside e o Museu Paranaense Emílio Goeldi, Aldo da Cunha Rebouças, José Galizia Tundisi, Dieter Carl Ernst Heino Muehe, Almirante Alberto dos Santos Franco, Hisako Gondo Higashi, e Ivan Izquierdo.

Por fim, a premiação em Cultura (Literatura) já foi destinada a Ariano Suassuna, Ruth Rocha, Fábio Lucas, Lya Luft, Ferreira Gullar, e Affonso Ávila.

Sobre a FCW

A Fundação Conrado Wessel (FCW) foi criada em 1994, após o falecimento do fotógrafo Ubaldo Augusto Conrado Wessel, que explicitou em testamento seu desejo de criar uma fundação voltada para a filantropia, o fomento e apoio às atividades culturais, artísticas e científicas no Brasil. A fundação distribui, anualmente, desde 2003, mais de R$ 1,2 milhão em prêmios, por meio do Prêmio FCW de Arte, Ciência e Cultura.

A FCW também contribui com cinco entidades indicadas pelo seu instituidor. São elas: Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de São Paulo, Exército da Salvação, Aldeias Infantis SOS Brasil, Fundação Antonio Prudente (Hospital do Câncer) e a Associação Escolar Benjamim Constant. Além disso, uma outra entidade é selecionada todos os anos para que possa ser beneficiada financeiramente.