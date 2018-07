Informações nutricionais reduzem consumo de calorias em quase 15%

Sim, provavelmente você é o que você come. Segundo uma pesquisa conduzida por pesquisadores do Rudd Center for Food Policy and Obesity, da Universidade de Yale, você também pode comer menos pelo que você é: curiosos que não descartam a leitura da quantidade de caloria de uma comida tendem a ser mais saudáveis.

O estudo envolveu 303 adultos em um restaurante. Um grupo recebeu o cardápio sem informações calóricas e o outro obteve informações das calorias de cada prato (alguns com a informação de quantas calorias uma pessoa consome em média por dia). Os que puderam ler informações nutricionais comeram 14% menos calorias e, aqueles que leram a recomendação, optaram por pratos com 250 calorias a menos, em média.