Investir na sexualidade ou permanecer jovem: Don Juan paga pela escolha

O jovem Don Juan arrisca pagar sua propensão para a sedução por um envelhecimento sexual antecipado! O estudo comportamental de gansos do tipo abetarda machos (espécies de aves grandes vivendo no norte da África, Oriente Médio e Ásia Central) ajuda a compreender os mecanismos da senescência (envelhecimento celular), ou como um forte investimento na reprodução das jovens aves acelera o envelhecimento celular e particularmente afeta a fertilidade. O artigo do estudo, realizado por pesquisadores do Museu Nacional de História natural do CNRS e do Reneco Wildlife Consultants, intitulado “Sexually extravagant males age more rapidly” foi publicado hoje no site Ecology Letters.

Seduzir ou manter: é preciso escolher. Seis meses por ano, os machos de gansos abetarda (aves de estepe e ambiente desértico) passam parte de seu dia a desfilar para atrair as fêmeas. Entre os jovens reprodutores, os indivíduos que realizam os desfiles mais exuberantes produzem ejaculações da melhor qualidade. No entanto, ao longo do tempo, esses machos que desfilam mais perdem esta vantagem e mostram sinais de envelhecimento acelerado, com ejaculações contendo menos esperma e esperma mais anormal. Apesar disto, estes machos envelhecidos “são bonitos”, conseguindo manter os níveis de corte equivalentes aos dos jovens: uma maneira de enganar as fêmeas sobre a “mercadoria”?

O trabalho ajuda a entender o mecanismo da senescência, ou como um forte investimento na reprodução durante a juventude acelera o envelhecimento celular e afeta a fertilidade.

