Mais 12 variantes genéticas associadas ao diabetes 2

Uma equipe internacional envolvendo pesquisadores da Alemanha, EUA, Grã-Bretanha, Islândia e mais oito países identificou mais 12 variantes genéticas associadas ao diabetes tipo 2, dos quais 11 têm relação direta com a produção e efeitos da insulina no organismo. Além disso, pela primeira vez os cientistas comprovaram uma associação entre a doença e o cromossomo X, fornecendo o primeiro indício para as diferenças específicas de gênero no risco para o diabetes.

Até agora, cientistas conseguiram identificar 38 fatores genéticos de risco para o diabetes mellitus tipo 2. “Uma vez que sabemos as causas exatas do diabetes tipo 2, podemos desenvolver estratégias de prevenção mais eficazes e estratégias de tratamento”, explica Thomas Illig, responsável pela equipe do Instituto de Epidemiologia do Helmholtz Zentrum Munchen e um dos autores do estudo publicado na Nature Genetics.

Para chegar aos resultados, os pesquisadores avaliaram mais de 140 mil pessoas. “O que permitiu a identificação destes fatores com um elevado nível de confiança é o grande número de indivíduos investigados”, ressalta Illig. Mais do que encontrar regiões do genes associados a um risco maior para o diabetes, a equipe também observou que estes mesmos “locis” são variantes de risco para outros problemas, como doenças coronárias, autoimunes e câncer. Isso sugere que proteínas específicas podem atuar contribuindo para diversas doenças ao mesmo tempo.

O diabetes tipo 2 é um distúrbio caracterizado por um aumento anormal do açúcar no sangue, já que os receptores de células beta, responsáveis pela produção de insulina, não funcionam direito. A produção de insulina, neste caso, pode ou não estar normal, mas não é transportada corretamente no corpo: a entrada da glicose nas células é dificultada pelo que denomina “resistência à insulina”. O problema atinge cerca de 250 milhões de pessoas no mundo.

