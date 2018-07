Mapa mais detalhado de Marte está acessível a astrônomos e curiosos

Que tal saber um pouquinho mais de Marte com os seus próprios olhos? O melhor mapa já feito do Planeta Vermelho está disponível online para cientistas, astrônomos e leigos que desejam explorar crateras, vulcões e planícies do nosso pequeno vizinho espacial. Quem tornou isso possível foi uma equipe da Universidade Estadual do Arizona, NASA e Microsoft, nos EUA.

Baste entrar no site Mars Global Data Sets e manipular a imagem tal como os usuários geralmente exploram o Google Maps, programa fornecido pelo Google para ajudar na localização de ruas nas cidades. Para os mais experientes, há também a possibilidade de fazer o download do mapa em partes com resolução máxima.

Os mapas mostram o planeta como se ele tivesse sido cortado, dobrado e achatado sobre uma mesa. Cerca de 21 mil imagens foram tratadas para formar o mosaico gigante que pode ser explorado em detalhes pelo usuário. Poucas partes estão faltando, onde nuvens e pouca iluminação impediram a captação de imagens nítidas. Mesmo assim, é o mapa mais detalhado feito até hoje de Marte.

