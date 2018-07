Segredo do churrasco e da saúde pode realmente estar no tempero

Talvez a comidinha de hospital não seja mesmo boa para você. Um estudo conduzido pela Universidade Western Ontario, no Canadá, mostra que os molhos que acompanham ou temperam o churrasco – e outros tipos de carne – podem proporcionar diversos benefícios para a saúde. Mais do que temperar a vida, ingredientes extras podem fornecer uma grande quantidade de antioxidantes naturais.

Alimentos ricos em antioxidantes exercem um papel importante na prevenção de doenças cardiovasculares, câncer, doenças degenerativas como o Alzheimer e o Parkinson, inflamações e problemas associados ao envelhecimento da pele.

“Ervas aromáticas e especiarias são excelentes fontes de antioxidantes, mas saber exatamente quanto consumir para ser beneficiado pode ser difícil já que geralmente elas não são ingeridas em grandes quantidades”, explica Raymond Thomas, um dos autores do trabalho. “São usadas em porções relativamente pequenas, como ingredientes de receitas, para misturas de especiarias e molhos que realçam o sabor de alimentos”.

Método, combinações e tempo influenciam na capacidade antioxidante ingerida. Para a pesquisa, Thomas usou diferentes ingredientes para temperar a carne antes do cozimento, todos facilmente disponíveis em mercados: alho, ervas, mel, pimentão assado, pimenta, limão, gengibre, gergelim e hortaliças.

Todos os molhos tinham boas quantidades de antioxidantes. Mas, os níveis diminuíram de 45 a 70% após o cozimento. Molhos mais apimentados ou feitos com gergelim e gengibre (conhecidamente muito antioxidantes) não tiveram os índices tão reduzidos.

Mesmo diante da perda de antioxidantes por temperar a carne antes do cozimento, os molhos podem proporcionar muitos benefícios. “As pessoas podem maximizar a ingestão de antioxidantes optando por ingredientes com maiores níveis de antioxidantes antes do cozimento”, explica Thomas. “Alternativamente, você pode ainda colocar um pouco de molho antes de servir a carne, ou consumir sem cozinhar – como se fosse uma salada”.

