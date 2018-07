Mulheres de meia idade precisam de 60 minutos de exercícios diários

Se uma mulher de meia idade tem um corpinho legal e deseja manter tudo no lugar, ela deve gastar 60 minutos por dia com alguma atividade física moderada. É a recomendação de pesquisadores do Brigham and Woman’s Hospital, da Universidade de Harvard.

O estudo realizado teve como objetivo observar a questão do ganho de peso em pessoas com o índice de massa corpórea normal, já que a maioria dos trabalhos relacionados a ganho ou perda de peso diz respeito a obesos.

Uma análise foi realizada dos dados de mais de 34 mil mulheres saudáveis dos Estados Unidos para estabelecer uma associação entre o nível de atividades físicas diárias e mudança de peso ao longo do tempo. Os pesquisadores descobriram que em mulheres com a massa corporal inferior a 25 (IMC normal), o ganho de peso foi menor.

Atividades diárias com duração de 30 minutos também foram recomendadas pelos pesquisadores para diminuir os riscos de desenvolver doenças crônicas, embora sejam ineficazes para prevenir o ganho de peso. Em ambas as recomendações, os especialistas consideram mulheres que não façam restrições ao consumo de calorias.

Veja também:

– Terapia hormonal deve ser administrada apenas por um período específico na meia idade

– Idade subjetiva afeta mais habilidade cognitiva do que idade cronológica\

– Exercícios físicos aumentam inteligência em homens de meia-idade

– Quer emagrecer? Exclua o xarope de milho rico em frutose da sua dieta

– Drogas para emagrecer não fornecem resultados duradouros em obesos

– Tática de “compensar calorias” deve ser descartada durante dieta

– Meninas com anorexia nervosa têm mais gordura na medula óssea