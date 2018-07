Mulheres deprimidas e homens extrovertidos têm mais filhos

A nossa personalidade pode dizer muito sobre a nossa saúde. Mas a novidade nesta premissa é que a fertilidade também. De acordo com uma pesquisa realizada na Universidade de Sheffield, no Reino Unido, o sucesso reprodutivo de homens e mulheres é influenciado por características psicológicas.

Em artigo publicado no Proceedings of National Academy of Sciences, a equipe mostra que mulheres com altos níveis de neuroticismo e homens mais extrovertidos tendem a ter mais filhos se a sua sociedade for caracterizada por altas taxas de natalidade. Este aumento chega a ser de até 12% entre mães depressivas, ansiosas e melancólicas “ao extremo” – principalmente entre mulheres com um status social maior. Homens supersociáveis tendem a ter 14% mais filhos.

Além disso, o trabalho relaciona traços da personalidade materna com a condição física dos filhos. Mães mais neuróticas têm mais chances de terem filhos com o índice de massa corporal menor – em casos extremos, um reflexo da desnutrição.

Traços de personalidade e traços biológicos

Cada vez mais, pesquisadores estão se voltando para o estudo de traços de personalidade para compreender algumas determinantes em padrões biológicos, explicando em partes como as diferenças podem ser mantidas ao longo do processo de seleção natural.

A pesquisa em questão foi realizada com uma população mais tradicional, diferente de trabalhos anteriores realizados em sociedades modernas ocidentais, permitindo à equipe testar a questão específica da fertilidade em um ambiente caracterizado por altas taxas de natalidade.

Veja também:

– Escolha de parceiro é fortemente influenciada pela opinão de estranhos

– Leve a sério: a sua felicidade realmente depende da dos outros

– Diferença de idade do casal reduz expectativa de vida das mulheres

– Spray de hormônio oxitocina faz homens ficarem mais sensíveis

– Mulheres atraentes despertam comportamento de risco em homens

– Sem crise: homens realmente sentem menos culpa do que as mulheres

– Melancolia pode voltar a ser considerada desordem mental grave