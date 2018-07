Mulheres compram roupas mais sensuais quando estão ovulando

Mulheres que estão ovulando inconscientemente compram roupas mais sensuais. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Minnesota, nos EUA, elas pretendem impressionar. Mas, o mais interessante: a intenção é impressionar outras mulheres, e não os homens. A explicação estaria na rivalidade por eles.

“O desejo das mulheres no pico de fertilidade para inconscientemente escolher produtos que melhorem a aparência é guiado pelo desejo de superar as mulheres rivais”, explica Kristina Durante. “Se você parecer mais desejável do que suas concorrentes, está mais apta a se destacar”.

Um artigo sobre a pesquisa, publicada no Journal of Consumer Research, oferece alguns indícios de como, por que e quando o comportamento dos consumidores é afetado por fatores hormonais. A equipe focou suas análises no fato de que a competição por um parceiro adequado é influenciada pelo status de fertilidade de uma mulher.

Embora o objetivo seja atrair o melhor parceiro, elas escolhem as peças mais sensuais tendo em conta o tipo de concorrente “específica de seu habitat”. Ou seja, se uma mulher é de São Paulo, ela não vai tentar se vestir como uma carioca, e vice-versa. A ideia é superar a concorrente local. “Com o intuito de atrair um parceiro desejável, uma mulher precisa avaliar a atratividade de outras mulheres em seu ambiente para determinar a isca que ela precisa para pescar um bom homem”, ressalta Durante.

Para o estudo, os pesquisadores avaliaram mulheres que estavam ovulando e viram uma série de fotos de mulheres locais atraentes. Em seguida, eles pediram que elas escolhessem itens e acessórios para comprar. A maioria das participantes escolheu produtos mais sensuais dos que os mostrados nas imagens.

