Negligência com remédios pode aumentar risco de quedas em idosos

Se você quer ter uma vida equilibrada na melhor idade, é melhor prestar atenção aos medicamentos. Uma pesquisa realizada pelo Institute for Aging Research at Hebrew SeniorLife em Boston, nos EUA, mostra que a negligência em relação aos remédios pode aumentar em até 50% o risco de cair em pessoas acima de 70 anos de idade.

É o primeiro estudo a associar quedas e adesão de pacientes a medicamentos. Para o trabalho, 246 homens e 408 mulheres com idade média de 78 anos foram analisados. Entre 2005 e 2008, estes indivíduos relataram mais de mil quedas.

Para chegar aos resultados, os pesquisadores submeteram os pacientes a questionários sobre seus hábitos em relação ao uso de medicamentos.

O artigo foi publicado na última edição do Journals of Gerontology Series A: Biological and Medical Sciences (Volume 65ª, Número 5).

