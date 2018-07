Culpa das citocinas: pesquisa associa sistema imunológico e insônia

Não culpe o trabalho: culpe as citocinas pela sua insônia. Um estudo liderado pela Universidade Emory, nos EUA, mostra que estas moléculas – um produto do sistema imunológico – podem ter um papel importante no sono.

“Os distúrbios do sono são debilitantes e rondam frequentemente pessoas com doenças e problemas psiquiátricos, agravando as suas condições”, diz Andrew Miller, autor sênior do trabalho. Os pesquisadores acreditam que as citocinas podem estabelecer uma ligação entre desordens e outros problemas, como a fadiga.

Para o estudo, participantes foram submetidos a doses padrão de citocinas interferon (IFN)-alfa para o tratamento de hepatite C. Esta droga é usada para ativar o sistema imunológico contra o vírus.

Durante três meses de terapia, as pessoas tiveram uma qualidade ruim de sono. Elas acordavam várias vezes à noite e não ficavam muito tempo nos estágios mais profundos do sono, que tem a capacidade restauradora. Os resultados indicam que estas moléculas podem ter uma ligação bem mais forte com o sono do que se supunha.

Agora, os pesquisadores estão conduzindo um estudo para determinar se o bloqueio das citocinas pode melhorar o sono em pacientes com depressão.

