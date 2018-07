Novo medicamento contra câncer de pulmão mostra bons resultados

O medicamento crizotinib, que está sendo desenvolvido pela Pfizer, está mostrando bons resultados em pacientes com câncer de pulmão de células não-pequenas. As pesquisas avançam agora para a Fase III de ensaios clínicos (com seres humanos).

“Os resultados dos dois primeiros testes têm sido muito encorajadores”, diz Lyudmila Bazhenova, professora assistente na Universidade da Califórnia em San Diego e membro do UCSD Moores Cancer Center, onde a droga está sendo testada. “Os ensaios clínicos da Fase III serão cruciais para determinar se este medicamento vai para o mercado”.

Um estudo preliminar apresentado na reunião da American Society of Clinical Oncoly 2010 mostrou que os ensaios clínicos Fase I e II demonstraram que 57% dos pacientes tiveram tumores reduzidos em menos de oito semanas de tratamento e 87% das pessoas apresentaram estabilização da doença.

Os novos ensaios devem comparar a eficácia da crizotinib com a quimioterapia padrão para pacientes considerados NSCLC ALK-positivo, ou seja, pacientes de câncer de pulmão de células não-pequenas cujo gene quinase de linfoma anaplásico (ALK) pode se fundir a outro gene, o EML4 – produzindo então uma enzima que promove o crescimento de células cancerosas no pulmão. Esta condição afeta cerca de 4% dos pacientes com a doença. A crizotinib inibe a enzima perigosa, favorecendo a morte das células do câncer.

