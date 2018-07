Novo método prediz idade em que mulher entrará na menopausa

Pesquisadores desenvolveram uma forma precisa de identificar em que idade uma mulher vai entrar na menopausa por meio de um simples exame de sangue. A diferença média entre a idade prevista e a idade real em que as participantes do estudo entraram na menopausa foi de apenas alguns meses a, no máximo, quatro anos.

Fahimeh Ramezani Tehrani, presidente do Departamento de Endocrinologia Reprodutiva do Centro de Investigação Endócrina e membro da Faculdade Shahid Behesti, no Irã, apresenta os resultados da pesquisa na 26ª Reunião Anual da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia. O evento acontece em Roma, Itália.

De acordo com o pesquisador, a equipe conseguiu desenvolver um modelo estatístico para estimar a idade em que uma mulher vai entrar na menopausa a partir de uma medição de AMH das amostras de sangue. Os resultados mostram que pode ser possível fazer uma avaliação bastante precisa do status reprodutivo das mulheres muitos anos antes – em uma pessoa de apenas 20 anos, por exemplo. Calculando a idade em que ela entrará na menopausa, pode ser possível determinar também quando se tornará infértil.

