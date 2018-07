Experiências adversas podem promover saúde mental

A frase “O que não me mata me torna mais forte” pode mesmo fazer sentido. De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Buffalo, nos EUA, experiências adversas parecem promover a adaptabilidade e resiliência (capacidade de lidar com problemas e superar obstáculos) posterior, com os consequentes benefícios para a saúde mental e bem-estar.

O trabalho examinou amostras de pessoas que relataram suas histórias de vida de experiências adversas, e diversas medidas de saúde mental atual. Diferente de pesquisas anteriores, que indicavam que a exposição a eventos adversos normalmente teria efeitos negativos sobre a saúde e bem-estar dos indivíduos, a pesquisa em questão mostra que pessoas com alguns históricos “ruins” parecem menos afetadas negativamente pelos recentes problemas do que os demais indivíduos. Não é o caso, entretanto, de pessoas que regularmente viveram em más condições. Estas tendem a apresentar uma satisfação menor com a vida.

“Embora tenhamos estudados as maiores adversidades da vida não há razão para acreditar que outras experiências relativamente mundanas não possam também contribuir para a resiliência”, afirma Mark Seery, professor assistente de psicologia na Universidade de Buffalo. “Isso sugere que intervenções psicoterápicas cuidadosamente projetadas podem ser capazes de contribuir também, embora haja muito trabalho a ser feito para compreender a resiliência e de onde ela vem”.

O estudo “Whatever Does Not Kill Us: Cumulative Lifetime Adversity, Vulnerability and Resilience”, será publicado no Journal of Personality and Social Psychology e está disponível no website da American Psychological Association.

