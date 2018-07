Endeavour faz sua última missão até a Estação Espacial Internacional

O ônibus espacial Endeavour está a caminho da Estação Espacial Internacional após o lançamento ocorrido hoje, às 8h56 (9h56, pelo horário de Brasília), do Kennedy Space Center, na Flórida, EUA. A missão STS-134 é o último voo orbital que será realizado com o ônibus espacial Endeavour.

“Esta missão representa o poder do compromisso, trabalho em equipe e exploração”, disse o comandante Mark Kelly, pouco antes da decolagem junto a cinco tripulantes. “Está no DNA de nosso grande país alcançar as estrelas e explorar. Não devemos parar. Aos milhares de espectadores hoje incluindo nossos companheiros, filhos, familiares e amigos, agradecemos o apoio”.

A missão tem como objetivo entregar um espectrômetro magnético alfa-2 (AMS) – detector de física de partículas projetado para procurar vários tipos de matéria cósmica incomuns – e suprimentos essenciais para a estação espacial – incluindo duas antenas de comunicação, um tanque de gás de alta pressão e peças suplementares para o robô Dextre.

O ônibus espacial deve atracar à Estação Espacial Internacional às 6h15 (7h15, pelo horário de Brasília) desta quarta-feira. A missão, de 16 dias, inclui quatro caminhadas espaciais. Depois a nave irá desencaixar para voltar à Terra.