Peça do período Neolítico é encontrada ao leste da Inglaterra

Uma peça com arte rupestre do período Neolítico (Idade da Pedra Polida) foi encontrada ao leste da Inglaterra, na vila Over. O artefato feito a mão pode ter sido feito há 2.500 anos a. C e foi descoberto durante um curso de extensão em geologia da Universidade de Cambridge.

O objeto de arenito tem gravado dois pares de círculos concêntricos em sua superfície. De acordo com arqueólogos, o tema é típico no final da arte neolítica.

Alguns exemplos desta arte já foram descobertos em outros lugares do Reino Unido, mas esta é a primeira vez que uma peça similar é achada no leste da Inglaterra – o que poderia fornecer pistas sobre as conexões entre comunidades que habitaram a região há 4.500 anos.

Veja também:

– Descoberto o mais antigo “documento escrito” em Jerusalém

– Arqueólogos querem reconstruir Stonehenge em “escavação virtual”

– Gatinho feroz: estudo avalia a força do extinto tigre dente de sabre