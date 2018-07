Fumo leva ao rápido e progressivo endurecimento de artérias

Todos já sabem que fumar não faz bem. Aumenta os riscos para o câncer e doenças do coração. Agora, pesquisadores encontraram mais um malefício associado ao tabagismo: o endurecimento contínuo e progressivo das artérias.

O endurecimento das artérias é uma condição do envelhecimento. Entretanto, artérias de fumantes endurecem com o dobro da velocidade do que ocorre em não-fumantes, o que deixa o organismo propenso a bloqueios que podem causar ataques cardíacos, derrames e outros problemas.

A pesquisa indica que os danos causados pelo cigarro são cumulativos, dando bons argumentos para médicos convencerem seus pacientes de que é preciso parar de fumar. A notícia boa é de que o dano causado nas artérias pode ser curado também, desde que o vício seja enfim abandonado.

O estudo, conduzido por pesquisadores das universidades de Tóquio e Texas, foi publicado no Journal of the American College of Cardiology.

Veja também:

– Reação entre nicotina e ácido nitroso é o maior perigo do fumo passivo

– Parar de fumar aumenta fator de risco para diabetes 2 nos primeiros anos

– Cientistas fazem mapeamento do genoma do câncer de pele e pulmão