Peptídeo C associado à insulina pode proteger coração de diabéticos

Uma molécula pode proteger diabéticos dos danos cardíacos associados ao tratamento com insulina. Pesquisadores da Universidade de Leeds, no Reino Unido, descobriram que a substância natural peptídeo C protege vasos sanguíneos dos efeitos prejudiciais da terapia. Os resultados do trabalho podem revolucionar a abordagem utilizada nos pacientes.

“O hormônio insulina é dado aos pacientes com diabetes para controlar os níveis de açúcar no sangue, mas, ao longo do tempo, pode acontecer de os vasos que fornecem sangue para o coração estarem bloqueados”, explica Karen Porter, do instituito de genética, saúde e terapêutica da universidade. “Como consequência, os diabéticos são mais propensos a ataques cardíacos e até mesmo quem se submete a cirurgia de ponta de safena, com novas veias enxertadas no coração mais propensas ao bloqueio”.

O peptído C é liberado naturalmente pelo corpo de pessoas saudáveis com a insulina. Em algumas pessoas, a própria insulina faz com que a parede dos vasos sanguíneos aumente, estreitando a passagem para o sangue chegar ao coração. O peptído C, no entanto, impede que as células cresçam tanto.

“Nosso trabalho sugere que a combinação de insulina e o seu parceiro peptídeo-C fornece um tratamento mais eficaz do que a insulina sozinha no controle de algumas complicações cardiovasculares associadas ao diabetes”, ressalta Karen.

