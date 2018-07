Pequena Idade do Gelo determinou evasão viking da Groenlândia

Cientistas reconstroem 5600 anos de história do clima na região de dois lagos situados no lado Ocidental da Groenlândia e põem fim ao mistério que cercava o desaparecimento de um assentamento Viking. Eles também mostram como o clima afetou as antigas culturas esquimós Dorset e Saqqaq, a primeira acostumada ao frio intenso. O resultado do estudo foi publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences recentemente.

Já se sabia que a Groenlândia havia passado por um frio súbito e prolongado, denominado A Pequena Idade do Gelo, por volta de 1400. Mas somente agora os geólogos da Universidade de Brown, com colaboradores da Universidade de Nebraska–Lincoln nos Estados Unidos e da Universidade de Loughborough no Reino Unido, puderam registrar quantitativamente a temperatura da área e determinar definitivamente uma tendência de arrefecimento na região pouco antes do desaparecimento nórdico.

“Os registros mostram como a temperatura mudou rapidamente na região e de quanto foi sua queda”, argumentou o autor Yongsong Huang, professor de Ciências Geológicas da Universidade de Brown.

Mas a alteração climática não é o único fator a contribuir para a desistência do assentamento nórdico Ocidental. Segundo o consultor William D’Andrea, o estilo de vida sedentário do povo Viking, a dependência de alimentos provenientes da agricultura e pecuária, a dependência do comércio com a Escandinávia e as relações conflituosas com os vizinhos esquimós Inuit parecem ter colaborado também. Mesmo assim, o clima desempenhou um papel significativo.

Os Vikings chegaram a Groenlândia nos anos de 980, e construíram uma sequência de pequenas comunidades na costa oeste e ao sul oriental da ilha. O estudo mostra que a chegada coincidiu com um tempo de clima relativamente ameno, semelhante ao atual. No entanto, por volta de 1100, o clima começou um período de 80 anos com queda de quatro graus Celsius na temperatura. Esta queda não pode ser considerada brusca, especialmente no verão, mas a mudança poderia ter marcado o início de uma série de perigos, incluindo temporadas mais curtas de crescimento das culturas, menos comida disponível para a criação de gado e mais gelo no mar para bloquear o comércio.

Registros arqueológicos e escritos mostram que o assentamento ocidental persistiu até meados dos anos 1300, aproximadamente. Acredita-se que a liquidação do assentamento oriental se deu nas duas primeiras décadas de 1400.

Os pesquisadores também analisaram como o clima afetou os povos Saqqaq e Dorset. Os Saqqaq chegaram a Groenlândia a cerca de 2500 a.C. Durante séculos após sua chegada a temperatura oscilou entre quente e fria, mas uma mudança climática importante começou por volta de 850 a.C. D’Andrea acredita que não foi tanto a velocidade de resfriamento, mas sua amplitude que desencadeou muito mais frio.

A saída dos Saqqaq coincide com a chegada dos Dorset, povo mais acostumado a caçar no gelo do mar que se acumulou com o clima mais frio de então. Apesar da afinidade com o frio, esta cultura começou a minguar na parte ocidental da ilha por volta de 50 a.C. A razão poderia ser um resfriamento maior, mas segundo D’Andrea, deve haver mais do que isto para explicar.

