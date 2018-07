Pessoas com Alzheimer memorizam melhor mensagens cantadas

Pode ser que o efeito Mozart não esteja em alta, depois que pesquisadores refutaram a teoria de que música clássica aumenta a inteligência. Mas, de alguma forma, o que se ouve pode trazer benefícios, inclusive para pessoas com Alzheimer. Um novo estudo realizado pela Universidade de Boston, nos EUA, mostra que pacientes estão mais aptos a lembrar de uma informação verbal quando esta foi passada por meio da música.

Para a pesquisa, grupos de pacientes com Alzheimer e de controle foram submetidos a testes. Mensagens foram passadas com acompanhamento musical completo, junto com letras na tela do computador de 40 canções. Para estabelecer uma diferença, 20 letras tiveram acompanhamento da música cantada e 20 foram acompanhadas de suas gravações faladas.

As palavras cantadas foram mais familiares para o grupo de pessoas com Alzheimer, mais do que no grupo de controle com pessoas mais velhas e saudáveis.

Os resultados indicam uma diferença na forma de codificação e resposta a estímulos musicais em pacientes com demência. “O processamento musical envolve uma complexa rede neural que é recrutada em diferentes regiões do cérebro, afetadas em níveis mais baixos do que outras áreas tipicamente associadas à memória em pacientes com Alzheimer”, explica Brandon Ally, professor assistente de neurologia e diretor do centro de neuropsicologia da Escola de Medicina da Universidade de Boston. “Assim, estímulos acompanhados por música e uma gravação cantada podem criar uma associação mais robusta do que a codificação de estímulos acompanhada apenas por uma gravação de fala”.

Veja também:



– Tratamento de gamaglobulina pode conter avanço do Alzheimer

– Cuidadores de pessoas com Alzheimer têm risco 6 vezes maior para demência

– Vacina contra o mal de Alzheimer avança para segunda fase de testes clínicos

– Série de programas “Cuidadores na Web” tira dúvidas sobre Alzheimer