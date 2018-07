‘Pilares da Criação’: nova imagem da obra-prima cósmica na nebulosa de Águia é divulgada

Há de se convir que as imagens captadas do universo muitas vezes parecem ter sido desenhadas pelas mãos de um experiente artista. Não é estranho, portanto, que ‘Os Pilares da Criação’ – uma das mais fascinantes fotos já exibidas pela Nasa da nebulosa de Águia – desperte sempre um frisson especial nos amantes da astronomia. A primeira imagem, icônica, dessas nuvens cósmicas (onde hidrogênio, plasma e poeria dançam em ritmos quase eternos e em proporções quase inimagináveis para fazer despertar as mais novas estrelas) foi captada em 1995 pelo telescópio Hubble. Pilares semelhantes a dedos, localizadas a aproximadamente 6.500 anos-luz da Terra, apontavam a região onde novas bolas de fogo iriam acender.

Quase 20 anos depois, a mesma região ainda dá o que falar. A agência espacial europeia divulgou uma imagem obtida pelo Observatório Espacial Herschel que mostra um panorama espetacular da região, oferecendo aos astrônomos detalhes de novos pilares e o campo de gás e poeira ao redor. Além de auxiliar na busca por novas estrelas, os dados podem ajudar especialistas a entender melhor a incrível nebulosa localizada na constelação de Serpente. Abrigando um aglomerado de jovens estrelas quentes, a região faz também a alegria de astrônomos amadores, que conseguem identificá-la do quintal de suas casas com telescópios modestos.